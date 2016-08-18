ارتفاع طفيف للعائد في عطاء أذون الخزانة المصرية

القاهرة 18 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي ارتفاعا طفيفا في العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل ستة أشهر وعام في عطاء اليوم الخميس.

وارتفع متوسط العائد على الأذون لأجل 182 يوما إلى 15.499 بالمئة من 15.402 بالمئة في العطاء المماثل يوم 11 أغسطس آب.