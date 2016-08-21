تباين العائد في عطاء أذون الخزانة المصرية
القاهرة 21 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري انخفاض العائد على أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر في حين ارتفع العائد على الأذون لأجل تسعة أشهر اليوم الأحد.
ونزل متوسط العائد على الأذون لأجل 91 يوما إلى 14.035 بالمئة من 14.154 بالمئة في العطاء المماثل يوم 14 أغسطس آب.
وزاد عائد أذون 273 يوما إلى 15.969 بالمئة من 15.889 بالمئة في العطاء السابق قبل أسبوع. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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