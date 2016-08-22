ارتفاع العوائد في عطاء سندات الخزانة المصرية
القاهرة 22 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل عام ونصف العام وثلاثة أعوام وسبعة في عطاء اليوم الاثنين.
وزاد متوسط عائد السندات لأجل عام ونصف ذات الكوبون الصفري إلى 16.270 بالمئة من 15.964 بالمئة عندما بيعت المرة السابقة يوم الثامن من أغسطس آب.
وقفز عائد السندات لأجل ثلاث سنوات إلى 16.623 بالمئة من 16.389 بالمئة في العطاء المماثل السابق يوم الثامن من أغسطس آب.
وارتفع عائد سندات السبع سنوات إلى 17.385 بالمئة من 17.353 بالمئة في العطاء المماثل السابق أيضا يوم الثامن من أغسطس آب. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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