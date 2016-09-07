انخفاض العائد على أذون خزانة مصرية في عطاء اليوم

القاهرة 7 سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أن العائد على أذون خزانة طرحتها مصر لأجل ستة أشهر وسنة انخفض في عطاء اليوم الأربعاء.

وتراجع متوسط العائد على الأذون البالغ أجلها 182 يوما إلى 15.605 بالمئة من 15.738 بالمئة في العطاء السابق في الأول من سبتمبر أيلول.