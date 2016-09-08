ارتفاع العائد على أذون خزانة مصرية في عطاء اليوم

القاهرة 8 سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أن العائد على أذون خزانة طرحتها مصر لأجل ثلاثة أشهر وتسعة أشهر ارتفع في عطاء اليوم الخميس.

وارتفع متوسط العائد على الأذون البالغ أجلها 91 يوما إلى 14.908 بالمئة من 14.482 بالمئة في العطاء السابق الأسبوع الماضي.