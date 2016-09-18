تباين العوائد على أذون خزانة مصرية في عطاء اليوم

القاهرة 18 سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع العائد على أذون خزانة طرحتها مصر لأجل ثلاثة أشهر بينما انخفض عائد أذون تسعة أشهر في عطاء اليوم الأحد.

وارتفع متوسط العائد على الأذون البالغ أجلها 91 يوما إلى 14.921 بالمئة من 14.908 بالمئة في العطاء السابق يوم الثامن من سبتمبر أيلول.