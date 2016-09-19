مسؤول: مصر ستقدم طلب الحصول على 12 مليار دولار لإدارة صندوق النقد الشهر المقبل

القاهرة 19 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية أحمد كوجك لرويترز إن بلاده ستقدم طلب الحصول على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لإدارة الصندوق الشهر المقبل.

وقال كوجك لرويترز على هامش مؤتمر يورومني المنعقد في القاهرة اليوم "سنحصل على الشريحة الأولى بنحو 2.5 مليار دولار بعد موافقة إدارة الصندوق بأيام."

كان صندوق النقد الدولي أعلن الشهر الماضي أنه توصل لاتفاق مع الحكومة المصرية لإقراضها 12 مليار دولار على 3 سنوات داعيا شركاء مصر إلى مساعدتها.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت في أواخر يوليو تموز عن حاجتها لتمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات بما في ذلك 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.