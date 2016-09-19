تباين العائد على سندات الخزانة المصرية في عطاء اليوم

القاهرة 19 سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري تراجعا طفيفا في عوائد سندات الخزانة لأجل عام ونصف العام في عطاء اليوم الاثنين لكن عوائد سندات الثلاثة أعوام والسبعة أعوام ارتفعت.

تراجع متوسط عائد السندات لأجل عام ونصف العام الصفرية الكوبون إلى 16.496 بالمئة من 16.497 بالمئة في العطاء السابق يوم الخامس من سبتمبر أيلول.

وارتفع متوسط عائد سندات الثلاثة أعوام إلى 16.937 بالمئة من 16.896 بالمئة في العطاء المماثل السابق يوم الخامس من سبتمبر أيلول.