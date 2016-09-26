انخفاض عائد سندات الخزانة المصرية لأجل 5 و10 سنوات في عطاء اليوم

القاهرة 26 سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري انخفاض العائد على سندات الخزانة المصرية لأجل خمس وعشر سنوات في عطاء اليوم الاثنين.

ونزل متوسط العائد على سندات خمس سنوات إلى 17.302 بالمئة من 17.350 بالمئة في العطاء السابق في الثامن من سبتمبر أيلول.