رئيس الوزراء: مصر تسعى لنيل شريحتي قرض من بنكي تنمية قبل نهاية العام

من إيهاب فاروق

القاهرة 29 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل اليوم الخميس إن مصر تسعى للحصول على 1.5 مليار دولار قيمة الشريحتين الثانيتين من قرضي البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية قبل نهاية العام.

كان البنك الدولي وافق على تقديم قرض لمصر بثلاثة مليارات دولار العام الماضي على ثلاث شرائح حصلت مصر منها على مليار دولار في وقت سابق هذا الشهر بعد موافقة البرلمان على ضريبة القيمة المضافة.

ووافق البنك الأفريقي للتنمية العام الماضي على تقديم قرض لمصر بقيمة 1.5 مليار دولار على ثلاث شرائح حصلت مصر منها على الشريحة الأولى بقيمة 500 مليون دولار في ديسمبر كانون الأول.

وقال إسماعيل لرويترز ردا على سؤال إن كان التوقيت المستهدف للحصول على الشريحة الثانية من القرضين قبل نهاية ديسمبر كانون الأول "نسعى أن يكون قبل ذلك."

تتفاوض مصر على مساعدات بمليارات الدولارات من عدة مقرضين للمساهمة في إنعاش اقتصادها الذي تضرر من القلاقل السياسية التي أعقبت انتفاضة 2011 وفي تخفيف حدة نقص الدولار الذي يعرقل أنشطة الاستيراد والتعافي الاقتصادي.