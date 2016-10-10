Sat 24 Dec 2016 | 23:39 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

انخفاض عائد سندات الخزانة المصرية لأجل 5 و10 سنوات في عطاء اليوم

Mon Oct 10, 2016 2:02pm GMT
 
[-] نص [+]

القاهرة 10 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري اليوم الاثنين انخفاض العائد على سندات الخزانة المصرية لأجل خمس وعشر سنوات في عطاء اليوم.

ونزل متوسط العائد على سندات الخمس سنوات إلى 17.286 بالمئة من 17.302 بالمئة في العطاء السابق في 26 سبتمبر أيلول.

وهبط متوسط العائد على سندات العشر سنوات إلى 17.360 بالمئة من 17.461 بالمئة في العطاء السابق في 26 سبتمبر أيلول. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 