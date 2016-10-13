ارتفاع عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر وسنة في عطاء اليوم
القاهرة 13 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن العائد على أذون الخزانة لأجل ستة أشهر وسنة ارتفع في عطاء اليوم الخميس.
وزاد متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 182 يوما إلى 15.800 بالمئة من 15.755 بالمئة في العطاء السابق يوم الخامس من أكتوبر تشرين الأول.
وارتفع العائد على الأذون لأجل 364 يوما إلى 16.442 بالمئة من 16.439 بالمئة في العطاء السابق. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)
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