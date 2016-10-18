مصر تقول جمعت 60% من ستة مليارات دولار ضرورية لقرض الصندوق

القاهرة 18 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل اليوم الثلاثاء إن مصر جمعت 60 بالمئة من الستة مليارات دولار الضرورية للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

كان صندوق النقد وافق من حيث المبدأ على منح مصر قرضا مدته ثلاث سنوات لدعم برنامج الإصلاح الحكومي الهادف إلى سد عجز الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق الصرف. وتحتاج مصر إلى تدبير ستة مليارات دولار دعما ثنائيا قبل إحالة الاتفاق إلى مجلس الصندوق لإقراره. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)