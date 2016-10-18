الولايات المتحدة تعمل مع مجموعة السبع لتمويل برنامج صندوق النقد لمصر

واشنطن 18 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مسؤول كبير بالخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ترى برنامج صندوق النقد الدولي لإقراض مصر 12 مليار دولار "ضروريا" وتعمل مع دول مجموعة السبع للتحقق من تمويله بالكامل.

وأبلغ ناثان شيتس وكيل الخزانة للشؤون الدولية منتدى للسياسات أن الولايات المتحدة تدعم برنامج صندوق النقد لمصر وتعتقد أن الإصلاحات التي يشترطها الصندوق ستكون صعبة لكن ضرورية لتحرير الاقتصاد المصري وزيادة قدرته التنافسية.