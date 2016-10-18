مقدمة 1-مساع أمريكية مع مجموعة السبع لتمويل برنامج صندوق النقد لمصر

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واشنطن 18 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مسؤول كبير بالخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ترى برنامج صندوق النقد الدولي لإقراض مصر 12 مليار دولار "ضروريا" وتعمل مع دول مجموعة السبع للتحقق من تمويله بالكامل.

وأبلغ ناثان شيتس وكيل وزارة الخزانة للشؤون الدولية منتدى للسياسات أن الولايات المتحدة تدعم برنامج صندوق النقد لمصر وتعتقد أن الإصلاحات التي يشترطها الصندوق ستكون صعبة لكن ضرورية لزيادة القدرة التنافسية لاقتصاد مصر وإطلاق طاقات سكانها الذين ترتفع فيهم نسبة الشبان.

وقال شيتس متحدثا بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن "نحن في الولايات المتحدة ندعم برنامج مصر لأنها تعمل عن كثب مع صندوق النقد لأخذ خطوات ضرورية.. نحن أيضا نعمل عن كثب مع شركائنا بمجموعة السبع للتحقق من تمويل البرنامج بالكامل."

يتعين على مصر ترتيب تمويل ثنائي يصل إلى ستة مليارات دولار لكي يوافق مجلس صندوق النقد على البرنامج ويفرج عن الشريحة الأولى من القرض البالغة نحو 2.5 مليار دولار. وقال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل في وقت سابق اليوم إن مصر دبرت نحو 60 بالمئة من الإجمالي.

ويقول مسؤولو صندوق النقد إنهم أجروا نقاشات بخصوص التمويل الثنائي لمصر مع السعودية والصين ودول مجموعة السبع. كان إسماعيل قال الأسبوع الماضي إن البنك المركزي المصري تسليم وديعة بملياري دولار من السعودية.