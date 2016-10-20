ماريدايف المصرية تقترض 50 مليون دولار من الأوروبي لإعادة البناء

القاهرة 20 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت ماريدايف أكبر شركة للخدمات النفطية في الشرق الأوسط من حيث حجم الأسطول اليوم الخميس إنها حصلت على قرض بقيمة 50 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية.

وأضافت الشركة المصرية في بيان إلى البورصة أنها ستستخدم 25 مليون دولار من القرض في استكمال تمويل خطتها التوسعية التي تشمل شراء وحدات بحرية جديدة. وستستخدم عشرة ملايين دولار لتمويل احتياجات رأس المال العامل وعشرة ملايين في تغطية جزء من تسهيل ائتماني.