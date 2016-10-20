ارتفاع العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر وعام في عطاء

القاهرة 20 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي أن العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل ستة أشهر وعام ارتفع في عطاء اليوم الخميس.

وارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 182 يوما إلى 15.873 بالمئة مقارنة مع 15.800 بالمئة في العطاء السابق في 13 أكتوبر تشرين الأول.

وارتفع العائد على أذون الخزانة لأجل 357 يوما إلى 16.503 بالمئة مقارنة مع 16.442 بالمئة في العطاء السابق المماثل.