وزير المالية المصري: طرح السندات الدولية في حدود ملياري دولار

القاهرة 24 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي اليوم الاثنين إن طرح سندات دولية تعتزم بلاده إصداره سيكون في حدود ملياري دولار.

وأوضح الجارجي في تصريحات بالهاتف بثتها قناة سي.بي.سي المحلية أن الجولات الترويجية للطرح ستبدأ في الأسبوع الثالث أو الرابع من نوفمبر تشرين الثاني.

وقال "نتكلم حول رقم الملياري دولار.. زائد أو ناقص لكن في حدود هذا الرقم وحسب معطيات السوق."