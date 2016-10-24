وزير المالية المصري: طرح السندات الدولية في حدود ملياري دولار
القاهرة 24 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي اليوم الاثنين إن طرح سندات دولية تعتزم بلاده إصداره سيكون في حدود ملياري دولار.
وأوضح الجارجي في تصريحات بالهاتف بثتها قناة سي.بي.سي المحلية أن الجولات الترويجية للطرح ستبدأ في الأسبوع الثالث أو الرابع من نوفمبر تشرين الثاني.
وقال "نتكلم حول رقم الملياري دولار.. زائد أو ناقص لكن في حدود هذا الرقم وحسب معطيات السوق."
كان الجارحي قال في وقت سابق اليوم إن الجولة الترويجية ستبدأ في الأسبوع الثاني أو الثالث من نوفمبر تشرين الثاني وكانت مصر قالت في أغسطس آب إنها تنوي إصدار سندات دولية بثلاثة إلى خمسة مليارات دولار في نهاية سبتمبر أيلول. (تغطية صحفية علي عبد العاطي - إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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