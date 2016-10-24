رئيس الوزراء المصري: توقيع اتفاق صندوق النقد خلال شهرين

القاهرة 24 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل في مقابلة تلفزيونية اليوم الاثنين إن مصر تأمل في تلقي الموافقة النهائية على برنامج إقراض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في غضون شهرين.

كانت مصر نالت في أغسطس آب الموافقة المبدئية على الاتفاق البالغة مدته ثلاث سنوات ويهدف إلى سد عجز الميزانية وتحقيق التوازن بأسواق الصرف لكن المجلس التنفيذي للصندوق لم يقره بعد.