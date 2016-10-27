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العائد على أذون الخزانة المصرية التي أجلها 6 أشهر وعام ترتفع في عطاء

Thu Oct 27, 2016 12:49pm GMT
 
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القاهرة 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي أن العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل ستة أشهر وعام ارتفع في عطاء اليوم الخميس.

وقفز العائد على أذون الخزانة لأجل 182 يوما إلى 16.075 بالمئة من 15.873 بالمئة في عطاء الأسبوع السابق في حين زاد العائد على الأذون أجل 364 يوما إلى 16.842 بالمئة من 16.503 بالمئة في العطاء السابق. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 