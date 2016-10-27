متحدث: مجلس صندوق النقد من المتوقع أن يدرس قرض مصر خلال أسابيع قليلة

واشنطن 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إن برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار لمصر من المنتظر أن يكون جاهزا لموافقة مجلس الصندوق عليه في الأسابيع القليلة القادمة مؤكدا على أنه لن يتضمن مطالب لخفض الدعم للسلع الغذائية.