مقدمة 2-صندوق النقد يتوقع أن يدرس مجلسه قرض مصر في غضون أسابيع

(لإضافة تفاصيل العملة وتصريحات لاجارد في مقابلة تلفزيونية)

من ديفيد لودر

واشنطن 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إن برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار لمصر سيكون جاهزا قريبا لموافقة مجلس الصندوق عليه مؤكدا على أنه لن يتضمن مطالب لخفض الدعم للسلع الغذائية.

وأبلغ جيري رايس المتحدث باسم الصندوق مؤتمرا صحفيا في واشنطن "تحقق تقدم في عدد من الأهداف والإجراءات بموجب البرنامج... نتوقع أن يحال البرنامج إلى المجلس في غضون الأسابيع القليلة المقبلة."

وتكافح مصر لمواجهة نقص حاد في العملة الصعبة أصاب الاقتصاد بالشلل ويهدد بتغذية التضخم المتفاقم في وقت تتفاوض فيه الحكومة على الشروط المسبقة لاتفاق صندوق النقد الذي يتضمن تحركا نحو سعر صرف مرن.

وأدت تكهنات بأن هذا سيعني تخفيضا سريعا في قيمة الجنيه إلى هبوط العملة المصرية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق في السوق السوداء عند 16.8 جنيه للدولار اليوم الخميس بينما ظل السعر الرسمي دون تغيير عند 8.8 جنيه للدولار.

وقالت كريستين لاجارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي في العاصمة السعودية الرياض اليوم إن "الظروف المحلية" ستحدد الوسيلة المثلى لتعامل مصر مع أزمة سعر الصرف لكنها ترحب باستعداد الحكومة المصرية لعمل ذلك.

وأضافت تقول في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "فيما يتصل بأسعار الصرف هناك حاليا أزمة لأنك إذا نظرت للسعر الرسمي ونظرت إلى سعر السوق الرمادية فهناك اختلاف 100 بالمئة ولا بد من التصدي لهذا الأمر. تاريخيا رأينا أن التحولات السريعة هي الأكثر كفاءة لكنها فعلا مسألة ظروف."