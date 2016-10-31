مصحح-ارتفاع عائد سندات الخزانة المصرية لأجل 3 و7 سنوات

القاهرة 31 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفع عوائد سندات الخزانة المصرية لأجل ثلاث وسبع سنوات في عطاء اليوم الاثنين.

وزاد متوسط عائد السندات لأجل ثلاث سنوات إلى 18.258 بالمئة من 17.037 بالمئة في 17 أكتوبر تشرين الأول وارتفع عائد سندات السبع سنوات إلى 18.732 بالمئة من 17.419 بالمئة في العطاء الاسبق. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)