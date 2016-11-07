أورنج مصر توافق على قرض بقيمة 500 مليون يورو من مساهمها الرئيسي

القاهرة 7 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت أورنج مصر اليوم الاثنين إن مساهميها وافقوا على قرض بقيمة 500 مليون يورو من مساهمها الرئيسي لتمويل قيمة ترخيص الجيل الرابع للمحمول وترخيص خدمات الهاتف الثابت الافتراضي.

ووقعت أورنج مصر في أكتوبر تشرين الأول اتفاقا مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحصل بموجبه على رخصة الجيل الرابع للمحمول ورخصة الهاتف الثابت في مصر مقابل نحو 495 مليون دولار.

وأضافت أورنج اليوم في بيان لبورصة مصر أن القرض "يستحق في 31 ديسمبر 2020 بفائدة 7 بالمئة سنويا."

وستسدد أورنج مصر 50 بالمئة من قيمة الرخصة بالجنيه المصري و50 بالمئة بالدولار بسعر صرف اليوم.