بيانات المركزي: العائد على السندات المصرية يقفز في عطاء اليوم
القاهرة 7 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي أن العائد على السندات المصرية البالغ أجلها خمس سنوات وعشر سنوات قفز في عطاء اليوم الاثنين.
وارتفع متوسط العائد على السندات البالغ أجلها خمس سنوات إلى 20.548 بالمئة من متوسط بلغ 17.509 بالمئة في العطاء السابق في 24 أكتوبر تشرين الأول.
وارتفع متوسط العائد على سندات العشر سنوات أيضا إلى 20.582 بالمئة من 17.591 بالمئة في العطاء السابق.
وعطاء اليوم هو الأول لطرح سندات خزانة منذ أن قام البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري يوم الخميس ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
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