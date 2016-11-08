البنك المركزي: مجلس صندوق النقد يناقش قرض مصر في 11 نوفمبر

القاهرة 8 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سيناقش في 11 نوفمبر تشرين الثاني طلب مصر الحصول على برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات.

تفاوضت مصر على القرض في أغسطس آب لدعم حزمة إصلاحات اقتصادية لكن الاتفاق غير نهائي بعد إذ يتعين على مصر أولا تدبير تمويل ثنائي بين خمسة وستة مليارات دولار. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)