مسؤول: مصر تتسلم الشريحة الأولى لقرض الصندوق الثلاثاء

القاهرة 8 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال نائب وزير المالية المصري اليوم الثلاثاء إن مصر ستتسلم الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء القادم.

وأوضح أحمد كوجك نائب الوزير للسياسات المالية في تصريحات لرويترز أن قيمة الشريحة 2.75 مليار دولار.

كان صندوق النقد الدولي وافق في أغسطس آب من حيث المبدأ على منح مصر تسهيلا قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات من أجل دعم برنامج الإصلاح الحكومي الهادف إلى تقليص عجز الميزانية وجلب الاستقرار إلى سوق العملة.