مقدمة 1-مسؤول: مصر تتسلم الشريحة الأولى لقرض الصندوق الثلاثاء
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القاهرة 8 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال نائب وزير المالية المصري اليوم الثلاثاء إن مصر ستتسلم الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء القادم بعد موافقة مجلس الصندوق.
وأوضح أحمد كوجك نائب الوزير للسياسات المالية في تصريحات لرويترز أن قيمة الشريحة 2.75 مليار دولار.
كان صندوق النقد الدولي وافق في أغسطس آب من حيث المبدأ على منح مصر تسهيلا قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات من أجل دعم برنامج الإصلاح الحكومي الهادف إلى تقليص عجز الميزانية وجلب الاستقرار إلى سوق العملة.
ومن المتوقع أن يناقش مجلس الصندوق الموافقة النهائية على البرنامج في 11 نوفمبر تشرين الثاني.
وقالت كريستين لاجارد مديرة الصندوق "على مدى الأشهر القليلة الأخيرة عكفت السلطات المصرية على برنامج إصلاح طموح لوضع الاقتصاد على مسار مستدام وتحقيق نمو مصحوب بخلق للوظائف.
"سأوصي أن يوافق المجلس على طلب مصر."
سيكون إبرام اتفاق صندوق النقد خطوة مهمة في جهود مصر لإنعاش اقتصادها المعتمد على الواردات والذي يعاني لجذب تدفقات النقد الأجنبي منذ انتفاضة 2011 وما أعقبها من قلاقل أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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