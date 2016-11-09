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ملخص-تحرير سعر الصرف إيجابي لمصر وتحديات قادمة في السياسات الاقتصادية

Wed Nov 9, 2016 1:54pm GMT
 
[-] نص [+] 

9 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - وكالة فيتش للتصنيفات
الائتمانية عن مصر: 
    * قرار تحرير سعر الصرف إيجابي وهناك تحديات قادمة في السياسات
الاقتصادية.
    *  الدين الخارجي المستحق على القطاع العام منخفض كنسبة من
الدين العام الإجمالي لكن انخفاض العملة سيزيد حجم الدين.
    * انخفاض قيمة العملة سيفرض ضغوطا على تكاليف الاستيراد التي
تتحملها الحكومة وعلى أسعار الوقود ومن المرجح أن تساعد الموافقة
على برنامج صندوق النقد الدولي في السيطرة على الإنفاق.


 (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 