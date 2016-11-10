مقدمة 1-مصر تصدر سندات بأربعة مليارات دولار في طرح خاص وتدرس تأجيل إصدار دولي

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من أسماء الشريف ولين نويهض

القاهرة 10 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت مصر اليوم الخميس إنها أصدرت سندات بأربعة مليارات دولار في طرح خاص يهدف إلى سد عجز الميزانية وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية لكنها قد تؤجل إصدارا مزمعا لسندات دولية.

تتفاوض مصر على مساعدات بمليارات الدولارات من مقرضين شتى للمساعدة في إنعاش اقتصادها الذي أنهكته القلاقل السياسية والاقتصادية منذ انتفاضة 2011.

وتتوقع القاهرة هذا الأسبوع نيل الموافقة النهائية على قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي لدعم برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي.

وقالت وزارة المالية في بيان إن الطرح البالغة قيمته أربعة مليارات دولار يشمل إصدار سندات بقيمة 1.360 مليار دولار بعائد سنوي 4.62 بالمئة تستحق في العاشر من ديسمبر كانون الأول 2017 وسندات بقيمة 1.320 مليار دولار بعائد سنوي 6.75 بالمئة تستحق في العاشر من نوفمبر تشرين الثاني 2024 وسندات بقيمة 1.32 مليار دولار بعائد سنوي سبعة بالمئة تستحق في العاشر من نوفمبر تشرين الثاني 2028.

وقال البيان "هذا الإصدار يأتي في إطار حرص وزارة المالية على تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة."

وفي خطوة لتعزيز الاحتياطيات الأجنبية قال البنك المركزي إنه توصل إلى اتفاق مع مجموعة بنوك دولية لاستخدام السندات كأساس لاتفاق إعادة شراء بملياري دولار.