مصر تقول ما زالت تخطط لإصدار سندات دولية بنهاية العام

القاهرة 10 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت وزارة المالية المصرية اليوم الخميس إن مصر ما زالت تخطط لإصدار سندات دولارية دولية بحلول نهاية العام لكنها ستحدد التوقيت المناسب له بعد دراسة تأثير فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية على الأسواق العالمية.

وقالت الوزارة في بيان "الحكومة مستمرة في تنفيذ خطتها الموضوعة لإصدار السندات الدولارية الدولية بالأسواق العالمية.

"الطرح الخاص للسندات الذي تم أمس الأربعاء لا يتعارض مع خطة وزارة المالية في إصدار السندات الدولارية الدولية والمزمع طرحها خلال الفترة القادمة."