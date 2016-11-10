انخفاض العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر وسنة
القاهرة 10 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي أن متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل ستة أشهر وسنة انخفض كثيرا في عطاء اليوم الخميس.
وانخفض متوسط العائد على الأذون البالغ أجلها 182 يوما إلى 18.469 بالمئة من 19.521 بالمئة في العطاء السابق.
وانخفض متوسط العائد على أذون 364 يوما إلى 18.903 بالمئة من 20.519 بالمئة في العطاء السابق. (إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
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