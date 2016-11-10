صندوق النقد: مصر تنال 2.75 مليار دولار الجمعة إذا أقر المجلس القرض

واشنطن 10 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إنه سيعطي مصر شريحة أولى من قرض قيمتها 2.75 مليار دولار غدا الجمعة على افتراض تصويت مجلس الصندوق لصالح الموافقة على البرنامج البالغة قيمته 12 مليار دولار.

وقال جيري رايس المتحدث باسم الصندوق خلال إيجاز صحفي إن تصويت مجلس الصندوق يأتي في الوقت الذي ستسهم فيه الصين والإمارات العربية المتحدة ومجموعة السبع في توفير تمويل ثنائي تصل قيمته إلى ستة مليارات دولار لبرنامج مصر مضيفا أن جزءا من التمويل سيأتي عبر تمويل مصرفي من البنوك التجارية وإصدار سندات دولية.