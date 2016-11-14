تباين عائد سندات الخزانة المصرية لأجل 3 و7 سنوات

القاهرة 14 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري تباين عوائد سندات الخزانة المصرية لأجل ثلاث وسبع سنوات في عطاء اليوم الاثنين ليرتفع العائد على السندات الأقصر أجلا في حين نزل على السندات الأطول أجلا.