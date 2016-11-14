تباين عائد سندات الخزانة المصرية لأجل 3 و7 سنوات
القاهرة 14 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري تباين عوائد سندات الخزانة المصرية لأجل ثلاث وسبع سنوات في عطاء اليوم الاثنين ليرتفع العائد على السندات الأقصر أجلا في حين نزل على السندات الأطول أجلا.
وزاد متوسط عائد السندات لأجل ثلاث سنوات إلى 18.573 بالمئة من 18.258 بالمئة في 31 أكتوبر تشرين الأول وهبط عائد سندات السبع سنوات إلى 18.373 بالمئة من 18.732 بالمئة في العطاء السابق. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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