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البنك الدولي: مصر تنال شريحة مليار دولار بحلول أوائل يناير

Tue Nov 15, 2016 5:52pm GMT
 
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مراكش (المغرب) 15 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي اليوم الثلاثاء إن البنك سيقدم الشريحة الثانية البالغة مليار دولار من قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار لمصر بحلول أوائل يناير كانون الثاني.

تتفاوض مصر على مساعدات بمليارات الدولارات من عدة مقرضين لإنعاش اقتصادها المتضرر بفعل القلاقل السياسية منذ انتفاضة 2011 ولحل أزمة نقص العملة الصعبة التي تكبح نشاط الاستيراد وتعرقل التعافي. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 