هبوط عائد سندات الخزانة المصرية لأجل 3 و7 سنوات في عطاء

القاهرة 28 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي أن متوسط العائد على سندات الخزانة المصرية لأجل ثلاث وسبع سنوات هبط كثيرا في عطاء اليوم الاثنين.

ونزل متوسط العائد على سندات الخزانة المصرية لأجل ثلاث سنوات إلى 16.750 بالمئة من 18.573 بالمئة في العطاء السابق.