العائد على السندات المصرية لأجل 5 و10 سنوات ينخفض في عطاء

القاهرة 13 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي أن العائد على السندات المصرية لأجل خمس سنوات وعشر سنوات هبط اليوم الاثنين.

وانخفض متوسط العائد على السندات لأجل خمس سنوات إلى 16.676 بالمئة من 17.478 بالمئة في المتوسط في العطاء السابق. ونزل متوسط العائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى 16.784 بالمئة من 17.345 بالمئة في المتوسط في العطاء السابق. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)