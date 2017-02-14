مسؤول: مصر جذبت 2.5 مليار دولار استثمارات أجنبية في الأسهم وأذون الخزانة خلال 3 أشهر

القاهرة 14 فبراير شباط (رويترز) - قال نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كوجك في مقابلة تلفزيونية الليلة الماضية إن بلاده جذبت استثمارات أجنبية بقيمة 2.5 مليار دولار في الأسهم المصرية وأذون الخزانة المحلية خلال ثلاثة أشهر منذ تعويم الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وأضاف كوجك في مقابلة مع قناة سي.بي.سي المصرية أن هناك "استثمارات أجنبية جديدة دخلت البورصة بقيمة 500 مليون دولار في ثلاثة أشهر... وبملياري دولار في أذون الخزانة المحلية. رأينا شراء في بعض الأيام بقيمة 670 مليون دولار وهذا دفع سعر الفائدة للتراجع اثنين بالمئة في نفس اليوم."

وأوضح كوجك أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية هي الأعلى منذ عام 2009 .

وبدأت العائدات في التراجع في عطاءات الخزانة الأسبوعية منذ نهاية يناير كانون الثاني مع ارتفاع الطلب على أدوات الدين.

وحرر البنك المركزي سعر الصرف في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني الماضي وهوى الجنيه بشكل حاد بعد ذلك ليصل إلى نحو 19 جنيها قبل أن يبدأ في أواخر يناير كانون الثاني في استعادة بعض عافيته ليسجل في معاملات اليوم الثلاثاء نحو 16.60 جنيه للدولار في بعض البنوك.

وعزا كوجك الارتفاع الأخير في سعر الجنيه مقابل الدولار إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي وزيادة الصادرات وتراجع الواردات وارتفاع تحويلات المصريين في الخارج ووجود تدفقات نقدية حقيقية في القطاع المصرفي.

وأضاف كوجك "الربع الأخير (من 2016) هو أول ربع نرى فيه ارتفاعا (في تحويلات المصريين في الخارج) من ستة أرباع سابقة... وارداتنا من السلع المعمرة انخفضت ما بين 30 و 40 بالمئة الفترة الماضية ومدخلات الانتاج تراجعت ما بين اثنين وثلاثة بالمئة مقارنة مع 15 بالمئة قبل ذلك."

وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 26.363 مليار دولار في نهاية يناير كانون الثاني من 24.265 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول.