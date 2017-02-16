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قرض 125 مليون دولار للإمارات دبي الوطني مصر من الأوروبي للإنشاء

Thu Feb 16, 2017 3:31pm GMT
 
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القاهرة 16 فبراير شباط (رويترز) - قال بنك الإمارات دبي الوطني-مصر في بيان اليوم الخميس إنه وقع اتفاقا مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير للحصول على قرض ثانوي بقيمة 125 مليون دولار لتعزيز رأسمال البنك ودعم استراتيجية النمو.

وأوضح البيان أن حزمة التمويل تتكون من شريحتين "تتمثل الأولى في 50 مليون دولار ملتزمة الشريحة لتعزيز هيكل رأس المال من بنك الإمارات دبى الوطنى مصر ودعم استراتيجية نموه... أما الشريحة الثانية غير ملتزم بها تبلغ 75 مليون دولار."

وبحسب البيان استثمر البنك الأوروبي للإنشاء أكثر من 2.3 مليار يورو في مصر من خلال 43 مشروعا منذ بداية أنشطته في البلاد نهاية 2012. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 
 