ارتفاع متوسط العائد على أذون خزانة مصرية لأجل 3 و9 أشهر في مزاد أسبوعي
القاهرة 19 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع متوسط العائد على أذون خزانة لأجل ثلاثة وتسعة أشهر أصدرتها مصر في مزاد اليوم الأحد.
وارتفع متوسط العائد على أذون لأجل ثلاثة أشهر إلى 18.493 في المئة من 17.050 في المئة في المزاد السابق.
وزاد متوسط العائد على أذون لأجل تسعة أشهر إلى 18.771 في المئة من 16.993 في المئة في المزاد المماثل السابق. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
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