بالم هيلز المصرية توقع اتفاق قرض بقيمة 852 مليون جنيه

الرياض 9 أبريل نيسان (رويترز) - قالت بالم هيلز للتعمير ثاني أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في البورصة المصرية اليوم الأحد إنها وقعت اتفاقا للحصول على قرض مجمع متوسط الأجل بقيمة 852 مليون جنيه (47.3 مليون دولار).

وقالت في بيان للبورصة إن القرض سيستخدم لسداد جزء من مدفوعات قطعة أرض مساحتها 190 فدانا غرب القاهرة استحوذت عليها الشركة في الفترة الأخيرة من الحكومة المصرية ولتمويل تكاليف إنشاء مشروع سكني يقام عليها.

وبحسب البيان حصلت بالم هيلز على القرض من البنك الأهلي المصري وبنك أبوظبي الوطني بفائدة 1.5 بالمئة فوق سعر الإقراض المعلن من قبل البنك المركزي المصري.

يسدد القرض خلال ثماني سنوات ونصف من تاريخ أول دفعة سحب من التمويل.

كانت الشركة قالت في فبراير شباط إنها تبحث مع البنوك أفضل الفرص التمويلية لمشروعاتها.

وتباشر بالم هيلز نحو 18 مشروعا عقاريا من بينها مشروعات في القطامية والسادس من أكتوبر والساحل الشمالي.

وأغلق سهم الشركة اليوم عند 3.16 جنيه بانخفاض 0.9 بالمئة.