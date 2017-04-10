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ارتفاع عائد السندات المصرية لأجل 5 سنوات وهبوط عائد 10 سنوات

Mon Apr 10, 2017 11:04am GMT
 
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القاهرة 10 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع العائد على سندات الخزانة لأجل خمس سنوات وانخفاض عائد السندات لأجل عشر سنوات في عطاء اليوم الاثنين.

وارتفع متوسط العائد على السندات لأجل خمس سنوات قليلا إلى 17.232 بالمئة من 17.198 بالمئة في العطاء السابق ونزل متوسط العائد على سندات العشر سنوات إلى 17.134 بالمئة من 17.142 بالمئة. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 
 