مصر تطرح عطاءات أذون خزانة قبل عطلة عيد القيامة

القاهرة 10 أبريل نيسان (رويترز) - قال بيان لوزارة المالية المصرية إن مصر ستطرح عدة عطاءات لبيع أذون الخزانة هذا الأسبوع عوضا عن العطاءات التي كانت مقررة خلال عطلة عيد القيامة الأسبوع القادم لأن البنوك ستكون مغلقة.

وقال البيان إنه أصبح من المقرر بيع أذون خزانة لأجل 182 و364 يوما يوم الأربعاء ولأجل 91 و273 يوما يوم الخميس إلى جانب سندات لأجل ثلاث وسبع سنوات يوم الخميس أيضا. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)