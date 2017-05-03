أوراسكوم تحدد أول يونيو موعدا نهائيا لخطة إعادة هيكلة أوي البرازيلية

ساو باولو (البرازيل) 3 مايو أيار (رويترز) - قالت شركة الاتصالات البرازيلية أوي يوم الثلاثاء إن أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، التي يملكها الملياردير المصري نجيب ساويرس، ومجموعة من المساهمين حددوا للشركة موعدا أقصاه أول يونيو حزيران لصياغة خطة إعادة هيكلة لمساعدتها في الخروج من الحماية القضائية من الدائنين.

وهذا هو رابع تمديد تمنحه أوراسكوم للشركة البرازيلية المتعثرة. وعرضت أوراسكوم في ديسمبر كانون الأول مبادلة الدين بالأسهم وضخ رأس مال يصل إلى 1.25 مليار في شركة الاتصالات.

ورفعت أوي دعوى للحماية من الدائنين في يونيو حزيران الماضي بعدما وصلت ديونها إلى 65 مليار ريال برازيلي (20.6 مليار دولار).

وشابت عملية إعادة التنظيم خلافات بين الدائنين وحملة الأسهم بشأن مصير رابع أكبر شركة للاتصالات اللاسلكية في البرازيل. وهددت الحكومة البرازيلية بالتدخل إذا فشل مساهموها في التوصل لاتفاق.