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وزير المالية: مصر قد تطرح سندات دولية نهاية مايو أو بداية يونيو

Sun May 7, 2017 9:34am GMT
 
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القاهرة 7 مايو أيار (رويترز) - قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي اليوم الأحد إن مصر قد تطرح سندات دولية نهاية مايو أيار الجاري أو بداية يونيو حزيران.

كانت الحكومة وافقت في أبريل نيسان على زيادة الحد الأقصى لإصدار السندات الدولية لما يصل إلى سبعة مليارات دولار.

ولم يذكر الجارحي خلال مؤتمر صحفي اليوم مزيدا من التفاصيل عن قيمة الطرح المتوقع.

لكنه كان قد قال نهاية أبريل نيسان إن مصر تبحث طرح سندات دولية بقيمة 1.5 مليار إلى ملياري دولار خلال أسابيع قليلة.

وباعت مصر في يناير كانون الثاني سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. (تغطية صحفية عبد الرحمن عادل - إعداد إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)
 