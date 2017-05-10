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مسؤول: استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية بلغت 103.6 مليار جنيه منذ التعويم

Wed May 10, 2017 1:14pm GMT
 
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القاهرة 10 مايو أيار (رويترز) - قال سامي خلاف رئيس قطاع الدين العام بوزارة المالية المصرية اليوم الأربعاء إن الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية الحكومية في مصر ارتفعت إلى 103.6 مليار جنيه مصري (5.74 مليار دولار) منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني وحتى التاسع من مايو أيار.

وارتفع الرقم من 91.8 مليار جنيه في 25 أبريل نيسان.

واعتادت مصر على جذب تدفقات كبيرة في السندات وأذون الخزانة الحكومية قبل انتفاضة 2011 التي أبعدت المستثمرين الأجانب. وبلغت تلك التدفقات نحو 11 مليار دولار قبل الانتفاضة.

وساهم قرار البنك المركزي لتعويم العملة في نوفمبر تشرين الثاني، الذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية إلى السندات وأذون الخزانة الحكومية.

ومن المنتظر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 21 مايو أيار لمناقشة أسعار الفائدة.

(الدولار= 18.0500 جنيه مصري) (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 