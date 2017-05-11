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ارتفاع متوسط عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر وعام

Thu May 11, 2017 1:37pm GMT
 
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القاهرة 11 مايو أيار (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع متوسط عائد أذون الخزانة المصرية لأجل ستة أشهر وعام في عطاء اليوم الخميس.

وارتفع متوسط عائد الأذون لأجل 182 يوما إلى 19.417 بالمئة من 19.272 بالمئة في العطاء السابق.

وزاد متوسط عائد الأذون لأجل 364 يوما إلى 19.307 بالمئة من 19.050 بالمئة.

يشتري الأجانب أدوات الدين المصرية منجذبين إلى عوائدها المرتفعة بعد أن حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني.

وقال سامي خلاف رئيس قطاع الدين العام بوزارة المالية المصرية إن حيازات المستثمرين الأجانب من الأوراق المالية للحكومة المصرية بلغت 103.6 مليار جنيه في التاسع من مايو أيار وذلك ارتفاعا من 91.8 مليار جنيه في 25 ابريل نيسان. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)
 