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ملخص-ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيف مصر السيادي عند "‭B-/B‬" مع نظرة مستقرة

Fri May 12, 2017 4:15pm GMT
 
[-] نص [+] 

    12 مايو أيار (رويترز) - وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف
الائتماني: 
    * تقول إنها تؤكد تصنيف مصر السيادي عند "B-/B" مع نظرة
مستقرة.
    * تقول إن النظرة المستقرة تعكس توازنا بين المخاطر الناشئة عن
العجز المالي والخارجي الكبير لمصر والدعم التمويلي من برنامج
صندوق النقد الدولي.
    * تتوقع استمرار ضبط أوضاع المالية العامة في مصر خلال
2017-2020 بدعم من برنامج صندوق النقد البالغة مدته ثلاث سنوات.
    * تتوقع تراجع العجز المالي بمصر من خانة العشرات حاليا -عند
متوسط 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2012-2016- إلى
8.6 بالمئة في 2017-2020.
    * تتوقع استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل
متوسط يقل عن أربعة بالمئة في المتوسط خلال 2017-2020.
    * تقول إنه على الرغم من العجز المالي الكبير بمصر لا تتوقع أن
تواجه الحكومة مصاعب في جمع ديون من السوق المحلية.
    * تتوقع تزايد أهمية الاقتراض الخارجي لتمويل العجز المالي
بمصر.


 (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)
 