ملخص-ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيف مصر السيادي عند "‭B-/B‬" مع نظرة مستقرة

12 مايو أيار (رويترز) - وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني: * تقول إنها تؤكد تصنيف مصر السيادي عند "B-/B" مع نظرة مستقرة. * تقول إن النظرة المستقرة تعكس توازنا بين المخاطر الناشئة عن العجز المالي والخارجي الكبير لمصر والدعم التمويلي من برنامج صندوق النقد الدولي. * تتوقع استمرار ضبط أوضاع المالية العامة في مصر خلال 2017-2020 بدعم من برنامج صندوق النقد البالغة مدته ثلاث سنوات. * تتوقع تراجع العجز المالي بمصر من خانة العشرات حاليا -عند متوسط 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2012-2016- إلى 8.6 بالمئة في 2017-2020. * تتوقع استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل متوسط يقل عن أربعة بالمئة في المتوسط خلال 2017-2020. * تقول إنه على الرغم من العجز المالي الكبير بمصر لا تتوقع أن تواجه الحكومة مصاعب في جمع ديون من السوق المحلية. * تتوقع تزايد أهمية الاقتراض الخارجي لتمويل العجز المالي بمصر. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)