وزير: مصر تطرح سندات دولية بقيمة 1.5-2 مليار دولار الأسبوع المقبل

من إيهاب فاروق

القاهرة 15 مايو أيار (رويترز) - قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي لرويترز اليوم الاثنين إن مصر ستطرح سندات دولية قيمتها بين 1.5 مليار وملياري دولار وذلك خلال الأسبوع المقبل.

كانت مصر باعت في يناير كانون الثاني سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح.

وفي ابريل نيسان وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار.

وقال الجارحي في اتصال هاتفي مع رويترز "قد نذهب إلى لندن ليوم واحد فقط. سنطرح ما بين 1.5 مليار وملياري دولار خلال الأسبوع المقبل".

تنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.