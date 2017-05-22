مقدمة 1-عوائد السندات المصرية تقفز بعد رفع الفائدة وسط إقبال الأجانب

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القاهرة 22 مايو أيار (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري قفزة في متوسط عائد سندات الخزانة لأجل خمس وعشر سنوات في عطاء اليوم الاثنين وذلك وسط إقبال قوي من الأجانب.

وقال سامي خلاف مدير وحدة الدين العام بوزارة المالية لرويترز إن الأجانب استحوذوا على جميع مبيعات السندات تقريبا.

وأضاف "الإقبال كان جيدا اليوم من الأجانب... مشتريات الأجانب بلغت 100 بالمئة في إحدى الشرائح و90 بالمئة في الشريحة الأخرى".

وارتفع عائد السندات لأجل خمس سنوات إلى 18.760 بالمئة من 17.357 بالمئة في العطاء السابق في حين زاد عائد سندات العشر سنوات إلى 18.652 بالمئة من 17.244 بالمئة.